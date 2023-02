Auch Mitarbeitende in der Produktion können von New Work profitieren. Denn New Work hat viel mit Kommunikation und Miteinbeziehen aller Beteiligten zu tun. Und gerade die Beschäftigten in der Fertigung bleiben oft außen vor, wie Fabian Brechlin weiß. Er ist Geschäftsführer der Rewion GmbH in Murr, die schon viele Industrieunternehmen in New-Work-Projekten beraten hat. „Da sie keine Computerarbeitsplätze haben, sind sie nicht ans Firmen-Intranet angebunden, bekommen also nicht mit, was so läuft und können oft nicht einmal einen Urlaubsantrag online stellen“, erzählt Brechlin.

Einfache Ideen sind oft effektiv

Eine Intranet-App fürs Handy oder Terminals mit Zugängen zu internen Services können hier Abhilfe schaffen. Oder auch Monitore, auf denen die Firmennachrichten erscheinen. Auch im konkreten Fall eines Kunden von Rewion wurden Monitore eingesetzt: Ein Schichtleiter, der die Abläufe optimieren wollte, ersetzte dadurch Pinnwände. Früher wurden darauf handgeschriebene Zettel mit Informationen für die Schichtübergabe angepinnt.