Erlangen. Abends mal schnell aufs Siemens-Gelände fahren und Pizza essen? Noch vor wenigen Jahren war das im Erlanger Süden undenkbar. Inzwischen jedoch haben sich auf dem neuen Siemens-Campus italienische Restaurants, Sushi-Bars und Burger-Läden angesiedelt: „Das ist ein Hotspot der Restaurant-Szene in der Stadt“, sagt Thomas Braun zufrieden. Als General Manager verantwortet er den Neubau des weltweit größten Standorts des Konzerns, leitet darüber hinaus bei der Immobiliensparte die Entwicklungsprojekte weltweit.

Vom Start des Projekts bis zur Fertigstellung vergehen 17 Jahre

Doch was haben Restaurants auf dem Werkgelände zu suchen? „Genau das ist das Konzept“, sagt Braun. „Wir lösen unsere Zäune auf und öffnen uns“, erklärt er. „Der Campus soll ein neuer Stadtbaustein für Erlangen werden, der Herz mitbringt und lebendig wird.“

So lädt eine breite, baumgesäumte Promenade Spaziergänger ein, zwischen den acht Bürogebäuden zu flanieren. Sie sind im ersten Bauabschnitt, dem „Modul 1“, entstanden und 2020 eröffnet worden. Zwei Jahre danach, im Winter 2022, ist auch das Modul 2 mit weiteren vier Bürogebäuden sowie dem neuen Empfangsgebäude fertig geworden. Komplett neu bebaut soll das insgesamt 54 Hektar große Areal 2030 sein. Auf dem Campus zieht Siemens viele Einheiten zusammen, die bisher an verschiedenen Orten in Erlangen verstreut lagen. So nutzt die Verkehrssparte Mobility die Büros in Modul 1, in modernen Laboren forschen und entwickeln etwa die Energie- sowie die Technologie-Sparte.

Etwa 17 Jahre vergehen vom Projektstart bis zur finalen Fertigstellung. Eine lange Zeit, in der sich sowohl Bauvorschriften als auch die Ansprüche an Arbeitsplätze ändern. Wie gehen die Planer damit um? „Bei unseren Immobilienprojekten ist unser Ziel, Maßstäbe für die Zukunft zu setzen. Bauvorschriften beachten wir selbstverständlich, sie sind aber nur ein Aspekt“, erklärt Braun.