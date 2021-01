Stabiler Akku auch bei Frost und eisigem Wind

Kritisch sind vor allem die frostigen Wintertemperaturen. Denn Akkus sind „wetterfühlig“ – bei niedrigen Temperaturen sinkt ihre Leistungsfähigkeit. Lithium-Ionen-Akkus laden bei Minusgraden schlechter, weil das Elektrolyt in ihrem Inneren zähflüssig wird. Die Ionen können dann nur noch langsam zwischen den Polen wandern.

Die Bohrhämmer aus Schwaben funktionieren jedoch auch unter dem Gefrierpunkt, dank besonderer Technik. Ein sogenanntes Low-Temperature-Modul hilft, die Leistung der Stromspeicher auch bei kaltem Winterwetter zu stabilisieren.

Zweite Wunderwaffe am verschneiten Hang ist ein Bohraufsatz mit verchromter und damit rostfreier Spitze, sie ist eigens auf Schnee und Eis sowie Geröll ausgelegt.

Bohrhammer geht „wie Butter“ in Beton und Schnee

Ob Piste oder Baustelle, Bohrhämmer sind schon seit Jahren überall dort zu Hause, wo es zur Sache geht. In den 60er Jahren war es der Beton, der Handwerkern den Schweiß ins Gesicht trieb. Ein Bohrloch musste mit der reinen Anpresskraft des Anwenders erarbeitet werden. 1967 schafft Hilti Abhilfe: Mit dem ersten Bohrhammer hatte man fortan ein Werkzeug an der Hand, das sich dank seines elektropneumatischen Schlagwerks wie von selbst in den Untergrund hämmerte. Es ging ohne Rückstoß „wie Butter“ in die Wand.

Die Technik wird stetig weiterentwickelt. Selbst schwere Meißelhämmer gibt es heute batteriebetrieben. So wird Arbeit mobil, ohne Kabel entstehen zudem keine Stolperfallen. Es geht zackig voran, wie auf der Piste.