Wer heutzutage fliegt, muss peinlich genau auf das Gewicht seines Gepäcks achten, sonst wird’s am Check-in richtig teuer. Bei Flügen ins Weltall ist es noch krasser, dort kommt es auf jedes einzelne Gramm an. Kein Wunder also, dass die Europäische Raumfahrtbehörde ESA sehr hohe Anforderungen hatte, als für das Lebenserhaltungssystem der Raumstation ISS besonders leichte Minipumpen benötigt wurden. Fündig wurden die Ingenieure in Schwerin, wo das Unternehmen HNP Mikrosysteme (HNPM) sitzt.

„Wir konnten liefern“, erzählt Geschäftsführer Thomas Weisener, der die Firma vor 25 Jahren mit seinem Kollegen Gerald Vögele gegründet hatte. „Das Modul mit unseren Pumpen wurde 2019 in Betrieb genommen, nachdem es durch den deutschen Astronauten Alexander Gerst installiert worden war.“

Mikrozahnringpumpen von HNP Mikrosysteme können enorm genau dosieren

Die kleinere der beiden Pumpen, ein Modell vom Typ „mzr-2965“, hat eine Länge von knapp sieben Zentimetern und ein Gewicht von lediglich 120 Gramm. Das Kürzel „mzr“ signalisiert, dass es sich um eine Mikrozahnringpumpe handelt. Zahnringpumpen haben einen außenverzahnten Innenrotor und einen innenverzahnten Außenrotor, beide bilden während der Rotation ein System von mehreren abgedichteten Förderkammern. Bei der Drehung der Rotoren um ihre versetzten Achsen verändern sich die Förderkammern kontinuierlich, wodurch ein gleichmäßiger Förderstrom entsteht. „Pumpen dieser Art haben mehrere Vorteile“, erklärt Weisener: „Maximale Genauigkeit bei der Förderung kleiner Mengen, minimaler Energiebedarf und lange Standzeiten. Unsere mzr-2965 beispielsweise kann man so exakt einstellen, dass sie nur 0,03 Milliliter pro Minute fördert. Einen Liter Wasser kann diese Pumpe also gleichmäßig verteilt über gut 23 Tage dosieren.“

Die Firmengeschichte von HNP Mikrosysteme ist ein Beispiel dafür, wie Wissenschaftler zu Unternehmern werden können

Der promovierte Maschinenbauer Weisener ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie aus Wissenschaftlern Unternehmer werden können. Die Erfolgsgeschichte von HNPM begann Mitte der 90er-Jahre am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart, wo Weisener mit seinem Kollegen Gerald Vögele in der Forschung tätig war.

„Eigentlich wollten wir damals eine kleine Pumpe für einen Herzkatheter entwickeln“, erzählt der Geschäftsführer. „Die Idee war auch nicht schlecht, aber am Ende hat sich etwas anderes daraus entwickelt – wir spezialisierten uns auf Dosiertechnik.“