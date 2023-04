Nicht besonders oft allerdings, denn niemand ist zum Vergnügen hier. „Die Arbeitszeiten sind sehr unterschiedlich“, erklärt Marcel Petke, der als Mechatroniker bei der ArianeGroup arbeitet. „Wir müssen sehr flexibel sein“, sagt der 45-Jährige. „Es kann vorkommen, dass man eine Zeit lang im Drei-Schicht-Betrieb arbeitet. Es kann aber auch sein, dass wir tageweise aussetzen müssen.“ Und es kann sein, dass abends um 22 Uhr noch ein Anruf kommt: Wir brauchen dich. Komm sofort her!

Das Leben im Hotel gehört dazu

Die nächste Stadt ist eine halbe Autostunde entfernt. Alle drei leben im Hotel, es gibt nur wenig Freizeit, und alles ist sehr geregelt. Rachid Amekrane ist im Management tätig und hat einen etwas anderen Arbeitsrhythmus als die zwei anderen. „Normal von 9 bis 19 Uhr“, sagt er.

Und Marcel Petke legt noch selber Hand an. „Rachid und Carsten dürfen nur gucken, und ich darf’s anfassen“, sagt er lachend mit Blick auf das Raumschiff.

Dauerpendler zwischen Syke und Florida

Alle drei sind quasi Dauerpendler zwischen Florida und Syke, da könne es auch schon mal vorkommen, dass man morgens aufwacht und erst mal überlegen muss, wo man jetzt eigentlich gerade ist.

„Die Arbeit macht wirklich Spaß“, sagt Rachid Amekrane. „Ständig starten Raketen. Es sind so viele, dass wir uns eine Tafel gemacht haben, um den Überblick nicht zu verlieren. Wir picken uns auch nur noch die wirklich interessanten Starts aus und schauen uns die vom Büro-Parkplatz an.“

Das Kennedy Space Center ist auch so etwas wie ein internationaler Treffpunkt. „Wer in der Raumfahrt arbeitet, kommt irgendwann mal hierher“, sagt Rachid und erzählt: „Ich treffe hier regelmäßig meinen Kommilitonen Hans Königsmann, der es bei SpaceX bis zum Vizepräsidenten geschafft hat. Ich habe sogar meinen Kameraden aus der Grundschule in Marokko hier wiedergetroffen. Guy Limouzin ist heute Präsident der Airbus OneWeb Satellites.“

Sicherheit ist die oberste Maxime

Gerade war der 20. Jahrestag der Columbia-Katastrophe, bei dem das Space Shuttle beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühte. Hat man so etwas im Kopf? „Ja, immer“, sagt Carsten Brenning. „Wir bauen hier ein Raumschiff, in dem Menschen sitzen und sich darauf verlassen, dass wir das Richtige tun.“

Rachid Amekrane nickt: „Wir alle wissen, an welch seidenem Faden der Erfolg hängt. Mit Artemis 2 werden das erste Mal Menschen befördert. Täglich fragen wir uns mindestens dreimal, ob wir alles richtig gemacht haben, und lassen es dann auch von anderen nochmals prüfen und testen alle Systeme durch.“

Mit dem Artemis-Projekt und dem Orion-Raumschiff hat für ihn ein neues Kapitel der bemannten Raumfahrt begonnen. „Wir sind noch ganz am Anfang“, sagt er, „aber bald wird es regelmäßigen Verkehr zum Mond geben und in ferner Zukunft auch bemannte Flüge zum Mars. Und Syke war dabei!“