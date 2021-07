Hückeswagen. Die Werkhalle überfüllt, zu wenig Parkraum, kaum Platz für Liefer-Lkws: Diese Zeiten sind für die Firma Neuenkamp vorbei – dank eines großzügigen Neubaus. Anfang 2019 ist die Messerfabrik umgezogen von Remscheid (Bergisches Land) ins 15 Kilometer entfernte Hückeswagen. Hier, im topmodernen Firmengebäude, passt alles. Kosten: rund 5 Millionen Euro. Geschäftsführer Rüdiger Uhlitz freut sich: „Der Neubau war für uns ein Stück weit auch ein Neuanfang.“

Die Produktion ist nun viel flexibler, es konnte von drei auf zwei Schichten pro Tag gewechselt werden. Für fast 1 Million Euro kamen neue Fertigungsmaschinen hinzu, die Lagermöglichkeiten sind besser.

Das Unternehmen ist in seiner Branche einer der führenden Spezialisten

Neuenkamp gehört zu den weltweit führenden Spezialisten seiner Branche. Die Präzisionsschneidwaren – sogenannte Rollenscherenmesser – können pro Minute über einen Kilometer Metallband auf den tausendstel Millimeter genau zertrennen. Wenn nötig, sogar noch präziser.

Seit Mitte der 70er Jahre gehört das 1925 gegründete Familienunternehmen zur Dienes-Gruppe in Overath. In Hückeswagen sind 50 Mitarbeiter beschäftigt, in der Vorfertigung bei Budapest (Ungarn) weitere 70.

Neuenkamp-Kunden sind Autozulieferer, Möbelfirmen und Elektrounternehmen

Beliefert werden etwa Autozulieferer, Möbelhersteller und die Elektro-Industrie. Rund um den Globus: Die Exportquote erreichte zuletzt über 70 Prozent. Wichtige Märkte sind neben Europa die USA und China – und aktuell auch Mexiko. Das Russlandgeschäft sei dagegen massiv eingebrochen, sagt der Geschäftsführer.