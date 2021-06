Zusätzliche Anlage, moderne Software, neue Mitarbeiter

Nicht nur die Rolltore sind deshalb bei Braselmann in Bewegung. Im vergangenen Jahr wurde eine neue Halle gebaut, weil man an die Kapazitätsgrenze stieß. Im Vorfeld nahm ein Arbeitswirtschaftsingenieur des Märkischen Arbeitgeberverbands auch die Produktionsabläufe unter die Lupe und machte Verbesserungsvorschläge. „Da galt es, Laufwege zu verkürzen, Material sinnvoller zu lagern oder Infos direkter an die Mitarbeiter zu bringen“, beschreibt Filbrand die vorgeschlagenen Maßnahmen.

Noch bevor sie alle umgesetzt werden konnten, war bereits eine Neuplanung fällig. Ende 2020 übernahm Braselmann die Fertigung der Alu-Rolltore vom Geschäftspartner Alpha/Novoferm. Die Anlage ist gut integriert. Jetzt steht die Einführung eines ERP-Systems an. „Es sind zu viele Zettel und Listen unterwegs. Bei der Auftragsmenge brauchen wir eine übersichtliche Struktur“, begründet Filbrand.

Ein Ende des Hypes ist nicht in Sicht

Für die rund 80 Mitarbeiter bringt das viele Neuerungen mit sich. Nicht jedem fällt die Umstellung leicht, aber Geschäfts- und Betriebsleitung setzen auf ihren Einsatz. Den zeigen sie ja auch schon: Im Moment ist die Mehrarbeit kein Thema. „Alle ziehen mit.“ Der höheren Stundenzahl stehen sehr flexible Arbeitszeiten gegenüber. Zwischendurch mal ein paar Stunden raus, weil die Familie einen braucht? Kein Problem.

Derweil wächst die Belegschaft. In der Produktion sind in diesem Jahr schon fünf neue Mitarbeiter eingestellt worden. Auch die Ausbildung wollen Filbrand und sein Onkel ausbauen. Denn das Unternehmen sehen sie auf einem guten Weg, und ein Ende des Rolltore-Hypes, von manchem in der Branche vorhergesagt, ist nicht in Sicht.

Rolltore für ein Nato-Projekt in Polen

„Wir versuchen, die Innovationskraft hochzuhalten“, so Filbrand. Besondere Konstruktionen für extreme Windstärken, Schnelllauftore, die sich mit 1,7 Metern pro Sekunde öffnen und schließen, integrierte Sichtfenster, die Nutzung von Edelstahlgewebe oder der Online-Rolltorkonfigurator gehören dazu. Das bieten wenige, und das merkt man auch international.

„Wir spielen in der 2. Bundesliga, aber da allein“ Frank Braselmann, Geschäftsführer

Fast die Hälfte der Produktion geht ins Ausland: hier 280 Rolltore für ein Nato-Projekt in Polen, da Profile für Abu Dhabi oder 250 Tore für die englische Supermarktkette Tesco. Gerade Großbritannien und Irland sind starke Märkte, noch wirkt der Brexit sich da nicht allzu negativ aus.

Vielversprechend ist auch die neue Dependance in Australien. „In dem Land setzt gerade ein Umdenken ein, in Sachen Schutz vor Feuer und Wasser – und bei Sicherheitselementen wie Fangvorrichtungen und Laserstopp“, so Filbrand. Die Qualität aus Ennepetal ist gefragt, auch wenn sie nicht die größten Anbieter sind. Wie sagt Frank Braselmann so schön: „Wir spielen in der 2. Bundesliga, aber da allein.“