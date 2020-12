Die Strickmaschinen vom Hersteller aus Deutschland sind Weltspitze

Warum gerade die MPU 1.6 von Mayer & Cie.? Bendt erklärt: „Wir haben gezielt einen deutschen Maschinenhersteller gewählt, der bei etwaigen Problemen schnell vor Ort ist. Zudem wollten wir sicher sein, dass wir im Bereich Strick die technischen Möglichkeiten wirklich komplett ausschöpfen.“

Der Mittelständler von der Schwäbischen Alb ist Markt- und Technologieführer in seiner Nische: Die Firma hat das maschinelle Rundstrickverfahren bereits mehrfach revolutioniert und liefert in die ganze Welt. 98 Prozent der Strickmaschinen gehen in den Export.

Wäsche gibt Aufschluss über den Austrag von Mikroplastik

Auch die Hochschule Niederrhein besaß schon einige Maschinen von Mayer & Cie. und hat für das Projekt „Textile Mission“ eine weitere angeschafft.

Die darauf gestrickten Stoffe werden gefärbt, chemisch behandelt, mit Reißverschlüssen oder anderen Features vernäht und anschließend gewaschen. Auf diese Weise wollen die Forscher herausfinden, welchen Einfluss diese Verarbeitungsprozesse auf die Mikroplastikabsonderung haben. Dafür brauchen sie noch eine Menge Material. Auf die fleißige Strickerin von Mayer & Cie. wartet also noch sehr viel Arbeit.