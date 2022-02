Als unabhängiger Systemintegrator bleibt man dabei bewusst frei in der Auswahl von exakt passenden Softwarelösungen. Der MAXXYS-Chef: „Nur so können wir mit einem hohen Grad an Individualität auf die besonderen Anforderungen unserer Kunden reagieren.“

IT-Sicherheit erhält immer mehr Bedeutung

In den zurückliegenden Jahren hat das Thema IT-Sicherheit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Automatisierungs-, Prozesssteuerungs- und Prozessleitsysteme werden heute in nahezu allen Produktionsanlagen und Produktionsnetzen eingesetzt. „Während die Maschinen früher weitgehend abgeschirmt waren und autonom liefen, sind sie heute hochgradig mit der Unternehmens-IT und dem Internet vernetzt und damit denselben Cyber-Angriffen ausgesetzt wie der Rest im Unternehmen“, erklärt Bock.

Der Unternehmer empfiehlt: „Schwachstellen im System identifizieren und dann effiziente Softwarelösungen zum Schutz vor Cyber-Angriffen implementieren, denn eine effiziente und sichere IT-Infrastruktur im Unternehmen ist heute kein Hexenwerk mehr.“