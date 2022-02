Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer von bayme vbm, zeigt sich besorgt: „Das ist nicht das starke Signal, das wir uns für die Zukunft unseres Standorts wünschen.“

Eine gute Nachricht immerhin: Der Beschäftigungsabbau in der Industrie scheint vorerst gestoppt. Er hatte schon langsam in der zweiten Jahreshälfte 2019 begonnen und war durch Corona beschleunigt worden.

Doch inzwischen haben sich die Beschäftigungspläne der M+E-Betriebe verbessert: Fast jeder zweite will in den kommenden Monaten zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Bis Jahresende werden nach Schätzungen knapp 850.000 Beschäftigte in der bayerischen M+E-Industrie arbeiten.

Aufgrund des Fachkräftemangels wird es eine Herausforderung, die offenen Stellen zu besetzen

Diese Stellen auch zu besetzen, darin sieht Brossardt eine riesige Herausforderung: „Der Mangel an Arbeitskräften und der qualifikatorische Mismatch werden zunehmend zum Engpassfaktor.“ Denn trotz Corona ist die Arbeitslosenquote mit unter 3 Prozent in Bayern auf niedrigem Stand. Zudem werden in den nächsten Jahren viele Beschäftigte aus dem Arbeitsleben ausscheiden, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Durch den Personalmangel sieht sich schon heute laut Umfrage fast jedes dritte Unternehmen erheblich beeinträchtigt.