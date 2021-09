München/Illertissen/Weilheim. In dem einen Werk fehlen Mikrochips, woanders mangelt es an Stahl. Bei der Firma Weiss Kunststoffverarbeitung im schwäbischen Illertissen sorgt man sich aktuell vor allem um die Verfügbarkeit von Kunststoff-Granulat. Das wichtige Material ist rar – und sein Preis mittlerweile auf ein Vielfaches gestiegen.

„So schlimm war es noch nie“, berichtet Jürgen Weiss, Geschäftsführer des Zulieferers mit knapp 300 Mitarbeitern. Die Firma steckt wie so viele andere Unternehmen der deutschen Industrie derzeit in einer absoluten Ausnahmesituation.

Was an Material da ist, wird schnell verbaut

Die höheren Einkaufskosten lassen sich bei Weiss derzeit zwar noch relativ gut an die Kunden weitergeben, berichtet der Chef. Mitarbeiter kalkulieren dafür jedoch quasi wöchentlich die Verkaufspreise neu. Auch in der Produktion gibt es derzeit zusätzliche Arbeit. Denn die Maschinen werden viel häufiger umgerüstet, um so zügig wie möglich alles an Material zu verbauen, was gerade da ist. „Diesen ganzen Aufwand zahlt uns niemand“, klagt Weiss.

Fast zwei Drittel aller Industriefirmen in Deutschland berichten derzeit über Engpässe und Probleme bei Vorlieferungen, die ihre Produktion behindern. Das ergab zuletzt die vierteljährliche Konjunkturumfrage des Münchner Ifo-Instituts. Von April bis Juli stieg der entsprechende Wert von 45 auf 63,8 Prozent. Es ist ein Rekordniveau.

„Das könnte zu einer Gefahr für den Aufschwung werden“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. „Problematisch sind auch die teilweise stark gestiegenen Einkaufspreise.“ Wichtige Branchen der Metall- und Elektro-Industrie wie etwa der Fahrzeug- oder auch der Maschinenbau sind überdurchschnittlich betroffen.