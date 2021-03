Nürnberg. Nüchterne Wände aus Sichtbeton, hier und da ragt ein Kabel aus der Decke, ein Handwerker ruft fluchend nach seinem Kollegen: Der Ort, von dem aus man bald einen Blick in unsere Zukunft werfen kann, sieht noch aus wie ein Rohbau. Melanie Saverimuthu aber ficht das nicht an. Mit federnden Schritten eilt die Kuratorin des neuen Deutschen Museums Nürnberg durch das jungfräuliche Gebäude. Sie deutet nach links und rechts, feuert dabei verbal ab, was hier bald alles zu sehen sein wird. Ein Flugtaxi hier – eine Raumkapsel dort: „In der wurden im All sogar schon Tomaten gezüchtet.“

Welche Folgen hat neue Technik für unser Leben?

Man hört die Begeisterung in ihrer Stimme, doch wenn man dann fragt, wie es denn jetzt konkret aussehen wird, unser aller Leben in der Zukunft, bleibt Saverimuthu abrupt stehen, schaut ein wenig streng und sagt: „Wir sind keine Kristallkugel. Und außerdem: Es gibt nicht nur die eine Zukunft, vieles ist möglich.“ Spätestens dann ahnt der Besucher: Wird wohl doch was komplizierter mit dem Blick in die Zukunft.

Aber dafür umso spannender! Denn hier, mitten in der Nürnberger Altstadt, entsteht gerade Einzigartiges: das erste Zukunftsmuseum der Welt!

Während man in Museen sonst ja eher Vergangenes bestaunt, soll man hier den Blick nach vorn richten. Und sich den großen Fragen von morgen stellen: Wie werden wir in Zukunft leben und arbeiten? Wie bewahren wir unseren Planeten? Werden die Maschinen die Macht übernehmen? „Wir wollen, dass sich der Besucher auch mit den Folgen technischer Innovationen auseinandersetzt“, erklärt die Kuratorin.

Innovationsforscher erwarten radikale Veränderungen durch neue Technologien

Fakt ist: Von der Dampfmaschine bis zur Digitalisierung – technischer Fortschritt hat ganz zwangsläufig stets einen immensen Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen. Von daher dürfte uns zukünftig wohl so einiges ins Haus stehen: Wegen immer rasanterer Fortschritte etwa bei künstlicher Intelligenz oder Robotik erwarten Innovationsforscher schon in nächster Zeit starke Veränderungen in weiten Teilen unserer Wirtschaft. Bewegte Zeiten also – die wiederum einiges an Unsicherheiten auslösen dürften. „Und gerade deshalb sind Wissenschafts- und Technikmuseen heute wichtiger denn je!“, betont Professor Helmuth Trischler, renommierter Münchner Technikhistoriker und Mitglied der Nationalakademie Leopoldina, gegenüber aktiv.

Laut Trischler sorgen Technikmuseen nicht nur für ein besseres Verständnis von Innovationsprozessen und der Notwendigkeit wissenschaftlicher Kontroversen. „Solche Museen binden die Öffentlichkeit mit neuen Formaten partizipativer Wissensvermittlung aktiv ein, sie wirken berufsstiftend und bilden damit ein wichtiges Bindeglied in der wirtschaftlichen Wertschöpfungskette.“