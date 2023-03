„Wenn ein Neuwagen bei minus zehn Grad mit Wohnwagen am Haken und Sebastian Vettel am Steuer die Großglocknerstraße hochrast, muss er laut Euro 7 auch auf den ersten Metern die Emissionswerte einhalten.“ Professor Thomas Koch

Warum nicht?

Weil die Euro-6d-final-Norm für Diesel hier schon exzellent ist! Nehmen wir die berüchtigte Messstelle Stuttgart-Neckartor: Dort fahren am Tag rund 70.000 Fahrzeuge vorbei. Würde man da ab sofort nur noch neueste Diesel-Modelle durchlassen, wären wir hier heute schon im Jahresmittel bei einem Stickstoffoxid-Wert von 1 bis 2 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der Grenzwert liegt aber bei 40 Mikrogramm! Euro 7 würde das nur marginal verbessern.

Bei Euro 7 geht es aber eher um extreme Fahrbedingungen, weniger um den Regelverkehr wie am Neckartor.

Stimmt. Aber der Punkt ist: Wenn Sie ein Kaltfahrzeug haben, das bei minus zehn Grad startet und mit Wohnwagen am Haken und Sebastian Vettel am Steuer die Großglocknerstraße hochrast, müssen Sie laut Euro 7 auch auf den ersten Metern die Emissionswerte einhalten. In der Überlagerung der schwierigen Randbedingungen ist das physikalisch unmöglich!

Welchen Aufwand müssten Hersteller betreiben, um Euro 7 gerecht zu werden?

Der Katalysator bräuchte eine elektrische Vorheizung, und dafür ist ein leistungsfähiges elektrisches Bordnetz nötig. Hier kommt es darauf an, was im Auto vorhanden ist: Weil eine Mercedes-S-Klasse schon über ein solches Netz verfügt, hält sich der Mehrpreis hier in Grenzen. Ganz anders sieht das bei Kompaktautos aus: Im unteren Preissegment wird’s richtig teuer.