Haus auf Rädern. Einfach losfahren, das eigene Tempo bestimmen, da bleiben, wo es schön ist – so lange man will. Auch fernab von den großen Touristenströmen. Für viele ist das Wohnmobil der Inbegriff des stressfreien und individuellen Urlaubs. Vom kompakten Camper-Van mit Aufstelldach für Paare bis zum familientauglichen Reisemobil baut Hymer in Bad Waldsee eine breite Palette an fahrbaren Feriendomizilen.