Nahezu alle befragten Unternehmen (93 Prozent) sensibilisieren ihre Mitarbeiter für Themen der IT-Sicherheit. Passwortschutz, Firewall sowie regelmäßige automatisierte Updates gehören in praktisch fast allen Unternehmen zu den Standardsicherheitsmaßnahmen.

Gezielte Attacken auf Windkraftanlagen

Armin Bossemeyer erklärt dazu: „Unser Eindruck ist, dass kleine und mittelständische Unternehmen noch stärker dafür sensibilisiert werden müssen, welche Folgen Cyberangriffe auf ihren Betrieb haben und wie sie sich davor schützen können.“

In den vergangenen Monaten war es in Norddeutschland immer wieder zu Cyberattacken gekommen. So wurde beispielsweise die Deutsche Windtechnik AG, die auf Instandhaltung von On- und Offshore-Windenergieanlagen spezialisiert ist, zum Ziel eines professionellen Hackerangriffs. Auch KSB in Bremen wurde angegriffen.

Kurz zuvor waren mehrere Tausend Windräder von einem Ausfall der Satellitenkommunikation betroffen. Die Stromproduktion lief zwar weiter, aber die Mitarbeiter des Turbinenherstellers Enercon konnten die 5.800 Anlagen nicht mehr aus der Ferne überwachen und steuern.