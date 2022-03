Oberkochen. Es umkreist die Sonne synchron mit uns – aber unglaubliche 1,5 Millionen Kilometer von uns entfernt. Nach dem Start am 25. Dezember 2021 hat das Weltraumteleskop James Webb Ende Januar seinen Zielorbit erreicht. Und sogar schon ein erstes Testbild geschickt. Seine Aufgabe: das Licht einzufangen, das aus den ganz jungen Jahren des Universums zu uns dringt. So wollen Wissenschaftler der NASA, ESA (European Space Agency) und CSA (Canadian Space Agengy) in die Geburtsstunde des Universums schauen: in die Zeit nach dem Urknall – vor rund 13,8 Milliarden Jahren!

Die Instrumente NIRSpec und MIRI messen Infrarotlicht

Mit dem Riesen-Teleskop schwebt auch ein Stück Baden-Württemberg durchs All. Das Superauge besitzt vier Kamerasysteme mit hochempfindlichen Instrumenten für Infrarotlicht, darunter NIRSpec und MIRI. NIRSpec kann das Nahinfrarot-Spektrum von Sternen und Galaxien messen. MIRI dagegen beobachtet mittel- bis langwellige Infrarotstrahlung. Für beide Instrumente hat der Luft- und Raumfahrt-Zulieferer Hensoldt Optronics optische Hochpräzisionsgeräte beigesteuert.