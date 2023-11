Wenn Montagelinien etwa für Autos rund um die Uhr laufen und Roboter treffsicher Bauteile greifen und an den gewünschten Platz setzen, ist das das Ergebnis einer bis ins kleinste Detail durchdachten Programmierung. Ein wichtiges Teil in so einem fein abgestimmten Räderwerk sind spezielle Trays – zum Beispiel aus der Firma Franz Schmidt in Ottersweier am Rande des Schwarzwalds.

„Tray“ meint in diesem Fall einen Werkstückträger, auf dem die benötigten Bauteile für die Roboter bereitstehen. Solche Trays kommen eher unscheinbar daher, sind aber extrem gut durchdacht. Denn sie müssen die Bauteile beim Transport in Mehrweg-Umlaufsystemen gut schützen, sie müssen sich automatisch stapeln und auch wieder entstapeln lassen, die Teile müssen für Roboterarme exakt greifbar sein und die Trays selbst gut in die Montagelinien und Prozesse passen.

Der Betrieb ist Spezialist fürs Thermoverfahren

„Was auf den ersten Blick einfach aussieht, benötigt also eine ganze Menge Grips und Know-how bei der Entwicklung und in der Produktion“, erklärt Uwe Belikan beim aktiv-Besuch im Betrieb. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens, das er in der zweiten Generation gemeinsam mit seiner Mutter Karin Belikan-Schmidt leitet.

Angefangen hatte der Betrieb anno 1960 als klassische Druckerei. Aber bereits wenige Jahre später spezialisierte man sich auf die Kunststoffverarbeitung. „Ursprünglich lackierten wir hochwertig bedruckte Kartonkarten, auf die die Verpackungshersteller durchsichtige Blisterhauben aus Kunststoff aufsiegelten“, erzählt der Unternehmer. Der Firmengründer Franz Schmidt beschäftigte sich dann eingehender mit dem dafür notwendigen Thermoverfahren – und begann schon bald darauf, die Blister selbst zu produzieren. Heute gilt die Firma mit gut 50 Beschäftigten als Spezialist in der Kunststoffverarbeitung durch Thermoverfahren.

Bei diesem Verfahren werden Kunststoffbahnen von der Rolle oder auch einzelne Kunststoffplatten erwärmt und dann mit Hilfe von Vakuum und Druck in eine Form gepresst beziehungsweise gezogen – ähnlich wie beim Waffelbacken. Nach dem Abkühlen behält der Kunststoff sein neues Aussehen. „So können selbst hochkomplexe Formen hergestellt werden“, sagt Belikan.