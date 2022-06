Und die wäre?

Klare Regeln! Die Hinweise an den Regalen, dass es nur eine Flasche Öl pro Kunde gibt, sind da genau richtig. Wer dann mit mehreren Flaschen an der Kasse erscheint, outet sich öffentlich als Hamsterer. Das ist unangenehm und führt bei den meisten zu einem schlechten Gewissen. Es verhindert gleichzeitig, dass sich Regale schwindelerregend schnell leeren und mindert auch so den Drang, zu hamstern.

Ist das Problem bei den Deutschen eigentlich besonders ausgeprägt?

Fest steht, dass fast 60 Prozent der Deutschen ihren emotionalen Schwerpunkt im ängstlichen Bereich haben. Der Deutsche neigt also zur Angst, die ja Grundlage fürs irrationale Horten ist. Auch deshalb sind wir anfällig gegenüber Knappheits- und Krisenszenarien und wollen diese letztendlich durch Hamstern für uns selbst vermeiden.