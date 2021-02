In Niedersachsen erwartet Hauptgeschäftsführer Schmidt, dass in den „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 zusammen etwa 55.000 Stellen in der Industrie des Landes verloren gehen, davon allein 35.000 Stellen in der Auto-Industrie. Das wäre insgesamt mehr als jede zehnte Stelle im Verarbeitenden Gewerbe. Schmidt sprach von einem „miserablen Szenario“. Er forderte, dass die Bundesregierung stärker den Blick auf die Zeit nach Corona richten müsse. „Der Standortwettbewerb geht weiter. Corona bedeutet nicht die Stopptaste, nicht einmal die Pausetaste.“