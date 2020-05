Rein elektrisch angetrieben und sehr wendig

Dabei sind viele dieser Helfer sehr kompakt, teilweise nicht einmal mannshoch. Wie ein neuartiges Fahrzeug, das Vollert vor zwei Jahren erstmals vorstellte: Das kleine Kraftwunder hat eine Knicklenkung und vier einzeln gesteuerte Radnabenmotoren: Damit ist es extrem wendig und bewegt sich mühelos von der Straße auf die Schiene und umgekehrt. Dabei arbeitet es rein elektrisch – also ohne Abgase.

Dieses Modell hat Vollert jetzt noch einmal viel stärker gemacht: Statt wie bisher 300 Tonnen schafft die Rangiermaschine nun sogar bis zu 600 Tonnen. Jürgen Schiemer ist bei dem Familienunternehmen Bereichsleiter für Rangiersysteme. Er erklärt: „Mit der Erweiterung des Einsatzbereiches auf 600 Tonnen tragen wir zahlreichen Anfragen von Kunden Rechnung, die einen Verschub von vier bis fünf Waggons gleichzeitig benötigen.“

Das Unternehmen Vollert hat 280 Mitarbeiter

Kompakte Rangier-Robots von Vollert sind in vielen Industrie- und Bahnunternehmen im Einsatz. In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul rangiert so ein Fahrzeug spielend leicht riesige Metro-Bahnen in Wartungshallen. Beim Chemie-Unternehmen Lanxess in Leverkusen übernimmt der Kraftprotz den Verschub etwa von Kesselwagen. Der schweizerische Schienenfahrzeug-Hersteller Stadler nutzt ihn in der Produktion zum Verschieben von Doppelstockwagen.

Vollert hat insgesamt 280 Mitarbeiter und produziert neben Rangierlösungen auch Anlagen und Lösungen für die Produktion von Beton-Fertigteilen und für Intralogistik-Prozesse. Die sind in der ganzen Welt gefragt: Zu über 80 Prozent exportiert das Unternehmen seine Produkte in andere Länder.