Iserlohn. Auf dem Eis zählt die Teamleistung, im Job auch. Da passt es perfekt, wenn Azubis gemeinsam ein Spiel der Roosters in der Iserlohner Eissporthalle besuchen – und Spaß macht es sowieso.

Ausbildung lohnt sich, Ausbilden auch. Dieser Gedanke stand hinter der Aktion, zu der sich der Märkische Arbeitgeberverband und der DEL-Eishockeyklub zusammengetan haben. Unter dem Motto „Gemeinsam für Ausbildung“ stellten sie den Mitgliedsunternehmen des MAV Tickets für zwei Heimspiele der Roosters zur Verfügung, mit denen Ausbilder und Azubis zum „Betriebsausflug“ in die Eishalle starten konnten. Die Aktion kam super an. Rund 250 Tickets pro Spiel wurden angefragt – Verein und Verband erhöhten das geplante Kontingent, um alle Interessenten in die Eishalle zu bringen. Und alle waren begeistert.