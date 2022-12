Die Zertifizierung ist nicht ohne. Nach Selbstcheck und Auftaktveranstaltung folgt das Audit, bei dem Geschäftsführung, Betriebsrat und Personalleitung befragt werden und erste Tipps bekommen. Bei einem zweiten Termin stellt das Unternehmen Maßnahmen und Beispiele einer Jury vor. Der durchaus aufwendige Prozess wird mit der feierlichen Übergabe der Urkunden belohnt – und einem Mehrwert beim Werben um Fachkräfte.

„Wir haben bereits in der kurzen Zeit gemerkt, dass Bewerber darauf aufmerksam geworden sind und es ansprechen. Einige sagen ganz klar, dass die Familienfreundlichkeit ein Wechselkriterium ist“, hat Wilke festgestellt. Dass sich Aufwand und Kosten auszahlen, zeigt sich daran, dass sich auch in diesem Jahr Unternehmen rezertifizieren ließen, wie IBG Automation in Neuenrade (erstmals) und Möhling in Altena (zum zweiten Mal). Bereits zum dritten Mal sind Schniewindt in Neuenrade und die KB Schmiedetechnik in Hagen dabei.

Das Zertifikat wird wahrgenommen

KB-Chefin Angelika Schulte hat vor zehn Jahren mit der Eröffnung einer Kindertagesstätte und einer Physiotherapiepraxis auf dem Betriebsgelände Maßstäbe gesetzt. Die kurzen Wege zur Kita, die Plätze für die „Firmenkinder“ vorhält, und zahlreiche Gesundheitsangebote sind ein echter Pluspunkt, weiß ihre Tochter Nadine Henneke: „Das wird ebenso wie das ausgehängte Zertifikat wahrgenommen.“

Nun kann nicht jedes Unternehmen eine Kita gründen – auf die Bedürfnisse von Eltern Rücksicht nehmen schon. Bei Schniewindt hat man dabei auch Väter wie Dominik Naumann im Blick. Der Vater von zwei Kindern kann sich kurzfristig und flexibel in Betreuungs-Notsituationen um seine Söhne kümmern, für ihn ein echtes Plus. „Wir leben die Familienfreundlichkeit im Unternehmen. Das Zertifikat bestätigt das. Es spielt bei der Fachkräftegewinnung und Mitarbeiterbindung eine entscheidende Rolle“, sagt Personalreferentin Sofia Tiemann. Das dicke Maßnahmenpaket wurde und wird seit der ersten Zertifizierung immer wieder ergänzt, aktuell mit Hilfen bei der Pflege von Angehörigen und beim Wiedereinstieg nach Familienpause oder Krankheit.

Diese Aspekte rücken auch bei anderen familienfreundlichen Unternehmen in den Fokus. Der Austausch im Netzwerk bietet dabei neue Ansätze und Lösungen.

Weitere Infos: maerkische-impulse.de.