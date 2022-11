Insheim.In den Tiefen des Oberrheingrabens ruhen riesige Vorräte an Lithium. 40.000 Tonnen jährlich will das Unternehmen Vulcan Energie hier ab 2025 fördern. Startpunkt ist das pfälzische Insheim. Über Bohrungen wird Thermalwasser an die Oberfläche befördert. Das wertvolle Material wird herausgefiltert und schließlich zu Lithiumhydroxid verfestigt. Es ist für Fahrzeugakkus praktisch unersetzlich. Kein Wunder, dass sich die kleine Weinbau-Gemeinde zu einem Mekka für Automobil-Industrie und Politik entwickelt hat.

Im Erzgebirge lagern noch viele Bodenschätze

Um Lithium geht es auch im Erzgebirge. Über die Grenze nach Tschechien hinweg liegt hier eines der europaweit größten Vorkommen des begehrten Alkalimetalls. Die Deutsche Lithium GmbH will es ab 2025 auf deutscher Seite abbauen – im klassischen Untertagebergbau. Insgesamt können so wohl 125.000 Tonnen gefördert werden. Das reicht für die Batterien von rund 20 Millionen Elektroautos, sagt das sächsische Wirtschaftsministerium.