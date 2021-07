Salzgitter/Hannover. Bühnenshow und Feuerwerk, viele Hundert Mitmach-Experimente und Workshops begeistern rund 395.000 Besucher: Das war die IdeenExpo 2019 in Hannover. Deutschlands größtes Berufs- und Mitmach-Event für Technik und Naturwissenschaften findet auch in diesem Jahr wieder statt – coronabedingt digital, aber nicht weniger eindrucksvoll! Am 15. und 16. Juli gibt es eine digitale IdeenExpo live in alle Klassenzimmer und auf die Endgeräte der Jugendlichen in ganz Deutschland.

Die Aussteller überzeugt das neue Format: „Es ist genau die richtige Antwort in diesen Corona-Zeiten“, sagt Hans-Werner Ruhkopf, Leiter der Aus- und Weiterbildung bei MAN in Salzgitter. Er war 2013 das erste Mal auf der Messe. „Ich erlebe seitdem alle zwei Jahre, wie die Messe bei den Schülerinnen und Schülern eine Gänsehautstimmung erzeugt. Die sind baff, weil die Atmosphäre sie überwältigt.“

Für MAN geht es nicht darum, die Bewerberzahlen zu erhöhen. Viel wichtiger ist es, bei den jungen Leuten Lust auf Technik zu wecken. Ruhkopf: „Am Ende haben alle Firmen etwas davon.“

Auch der Reifenhersteller Pirelli ist dabei. Zwei Auszubildende haben einen Film über das Berufsbild des Verfahrensmechanikers gedreht. „Darin stellen wir den Alltag in unserer Ausbildungswerkstatt vor“, sagt Ausbildungsleiter Tilo Schwarz. „Die IdeenExpo findet zwei Tage vor Beginn der Sommerferien in Hessen statt – das passt genau, um die Schulen auch bei uns zu erreichen.“

IdeenExpo bietet Berufsorientierung mit Spaß und Spannung – auch online

Doch wie lässt sich die besondere Atmosphäre der Messe online transportieren? „Indem man den Kern der IdeenExpo in die virtuelle Welt mitnimmt und darum herum etwas Neues aufbaut“, sagt Dr. Volker Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der IdeenExpo. Denn was die Veranstaltung ausmacht, ist das sogenannte Infotainment. Berufsorientierung mit Spaß und Spannung. Das geht auch online.

Es gibt wie immer ein Bühnenprogramm, das via Stream übertragen wird. Jeweils von 9 bis 13 Uhr stellen Azubis in Kurzfilmen ihre Berufe und Unternehmen vor und können danach von den Jugendlichen per Chat ausgefragt werden. Die maximal 90 Sekunden langen Kurzfilme erstellen die Auszubildenden selbst, mit Unterstützung der Landesmedienanstalt. „Wir wollen die Berufe ,snackable‘ präsentieren“, sagt Schmidt. Die junge Zielgruppe habe wenig Lust, langen Vorträgen zu lauschen oder sich Informationen über Berufe anzulesen: „Heutzutage schaut man sich Videos an. Kurz, mit den wichtigsten Infos.“

Bei der IdeenExpo-Challenge austoben und Preise gewinnen Zwischen den Videos begrüßen Moderatoren viele Gäste aus Unternehmen, Politik, Wissenschaft und Showgeschäft – zum Beispiel Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, Wissenschaftskünstler und Influencer. Und es gibt Live-Experimente, bei denen es blitzt und knallt. Das Publikum wird immer wieder miteinbezogen. „Das Programm im Stream wird auf jeden Fall locker und immer wieder überraschend“, verspricht Schmidt. In der digitalen Lobby können die Schülerinnen und Schüler gezielt nach Berufen und Arbeitgebern suchen oder drauflosschlendern, wie in der echten Messehalle. Sie finden Infos zu den Berufsbildern, können sich die Videos der Azubis in Ruhe anschauen, mit Ansprechpartnern chatten oder im Videocall Fragen stellen. Wer Lust hat, spannende Berufe auf die spielerische Art zu entdecken, kann sich bei der IdeenExpo-Challenge austoben. Da gibt es auch Preise zu gewinnen. Spielerisch Erlebtes ist Keim für eine spätere Ausbildung Werbung ist selbst für eine Weltmarke wie Pirelli nötig. „Das Ringen um den Nachwuchs ist aufgrund der Pandemie noch intensiver geworden“, sagt Ausbildungsleiter Schwarz. Weil keine Berufsorientierung an den Schulen stattfinden kann. „Es gibt keine Praktika und keine Ausbildungsmessen. Es ist daher schwieriger, den Schülerinnen und Schülern vor Ort die Inhalte der Ausbildung plastisch zu erläutern.“ Deshalb nutzt Pirelli die digitale IdeenExpo. Das Konzept des Events hat auch MAN-Ausbildungschef Ruhkopf überzeugt. „Was junge Leute auf spielerische und unterhaltende Art erleben, bleibt haften. Das ist der Keim für eine spätere Ausbildung in der Industrie.“ So falle es ihnen später leichter, Verständnis für Fertigungsprozesse zu bekommen. Wie sind Roboter vernetzt? Was passiert mit den Daten? „Uns steht ein gewaltiger Wandel bevor. Eine Investition in die Bildung zahlt sich aus, weil die Mitarbeiter bereit sind, Transformationsschritte mitzugehen."