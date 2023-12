Höchste Ansprüche muss auch ein Bauteil für ein industrielles Abgasmesssystem erfüllen, das für einen internationalen Kunden aus der Sensortechnik gefertigt wird. Dabei zieht Hein & Oetting alle Register seines Könnens. Es beginnt mit einer aufwendigen Zerspanung, geht weiter mit gasdichtem Laserschweißen und einem Helium-Lecktest zum Nachweis der Gasdichtigkeit und endet bei Vakuum- und Keramikdurchführungen, die im Unternehmen ausgeführt werden.

Kleine und mittlere Serien

Die Liste dessen, was Hein & Oetting seinen Kunden anbietet, ließe sich beliebig fortsetzen. Von mechanischen Einzelteilen bis hin zu mechatronischen Baugruppen und kompletten Endgeräten fertigt und entwickelt das Unternehmen eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte.

In der Regel werden kleine und mittlere Serien mit Stückzahlen zwischen 500 und 5.000 Stück produziert. Dabei beschränken sich die Aktivitäten keineswegs nur auf Drehen, Fräsen und Schleifen.

Unter den rund 100 Mitarbeitern an den Standorten Ahrensburg (85) und Brüsewitz bei Schwerin (15) finden sich zahlreiche Experten für das Laser-Feinschweißen, für alle gängigen Oberflächenveredelungen, das Engineering und die Produktentwicklung sowie für die Logistik, Dokumentation und Verpackung nach kundenspezifischen Vorgaben.

Ausbildung hat einen hohen Stellenwert

„Wir sind stolz darauf, unsere Kunden mit unseren vielseitigen Fertigungskompetenzen aktiv unterstützen zu können, die in ihren Bereichen Marktführer sind“, erklärt Reeder. Ebenso stolz ist der Chef auf seine Belegschaft. „Wir haben tolle Leute, die in hohem Maße eigenverantwortlich arbeiten und teamorientiert an die Aufgaben herangehen.“ Damit schließt er ausdrücklich die Azubis ein. Derzeit lernen bei Hein & Oetting neun junge Leute in den Berufen Zerspanungsmechaniker, Industriemechaniker und Bürokauffrau/Bürokaufmann.

Die strategische Ausrichtung auf Präzision und Qualität hat sich bewährt, das Unternehmen wächst kontinuierlich und ist nachhaltig erfolgreich. So erfolgreich, dass die Produktion am alten Standort in Hamburg-Rahlstedt irgendwann aus allen Nähten platzte. Deshalb wurde 2023 im benachbarten Ahrensburg neu gebaut.

Nach zehn Monaten war der Neubau fertig

Das neue Zuhause bietet nun auf 4.000 Quadratmeter Nutzfläche Büro- und Produktionsräume mit der Option einer Erweiterung an. Zehn Monate dauerte der Bau des Effizienzgebäudes nach EU-Standard, dann konnte der Umzug stattfinden.

Auf dem Dach des neuen Gebäudes produziert eine Photovoltaik-Anlage Strom, der direkt in die eigene Fertigung fließt, und Heizung und Kühlung laufen über eine Wärmepumpe. Die energieeffiziente Gebäudetechnik sorgt dafür, dass der CO2-Fußabdruck deutlich kleiner wird. Und die Arbeitsplätze sind hell und freundlich eingerichtet und nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet.