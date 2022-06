München/Kiefersfelden. In Zukunft soll der Verkehr am Brenner nicht mehr über die Alpen, sondern unter den Bergen hindurch fließen, auf Gleisen anstatt auf Asphalt. Der Brenner-Basistunnel (BBT) soll dabei die chronisch verstopfte Brennerautobahn entlasten. Ein Flaschenhals, in dem Lkw-Transporte regelmäßig feststecken ebenso wie viele Reisende gen Süden zur Urlaubszeit. Das europäische Großprojekt wird dringend gebraucht für den reibungslosen Warenverkehr zwischen Nord und Süd, es verbindet wichtige Wirtschaftsräume in Europa.

Klimagerechter, freier Warenverkehr über den Brenner, der die Bedürfnisse von Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt gleichermaßen achtet. Dafür tritt die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) ein. Sie unterzeichnete dazu eine Erklärung mit dem Unternehmerverband Südtirol. Beide Verbände haben zukunftsgerichtete Lösungen mit technologischen Innovationen im Blick.

Das vbw-Projekt „Klimafreundlicher Brennertransit“ zeigt auf, wie der Güterverkehr entlang des für Europas Wirtschaft so wichtigen Korridors effizienter und zugleich umweltverträglicher abgewickelt werden kann: mit optimaler Nutzung der bestehenden Infrastruktur, was wiederum den Weg für die angestrebte Verlagerung wachsender Gütertransporte auf die Bahn bereitet.

Transportkette mit besserer Klimabilanz

Industrie und Handel dies- und jenseits der Alpen muss man da mitnehmen. Das Logistik-Kompetenz-Zentrum Prien befragt derzeit Betriebe, welche Vorbehalte und Hindernisse es für einen Schwenk von der Straße auf die Schiene und die Kombination aus beidem gibt.

Um Emissionen zu senken, müssen nicht zuletzt die Rahmenbedingungen stimmen. Einen zügigen Ausbau der Ladeinfrastruktur für Wasserstoff und E-Mobilität sowie der Zulaufstrecken für den Brenner-Basistunnel fordern daher die Verbände. Auch Beschränkungen wie Blockabfertigungen in Tirol müssten ein Ende haben.