Berlin. Der gute alte Nachtzug erlebt ein fulminantes Comeback: Die Zahl der Verbindungen zwischen den Großstädten Europas steigt. Und das verbesserte Angebot kommt an. Die Züge sind voll – und häufig über Wochen hinaus ausgebucht, ob von Geschäftsreisenden unter der Woche oder von Touristen an den Wochenenden.

Fast 20 Nachtzüge rollen im Schnitt täglich durch Deutschland

Die Deutsche Bahn (DB) hatte ihre letzten Nachtzüge 2016 aufs Abstellgleis geschoben: Nicht mehr rentabel, hieß es. 2020 kündigte dann der Konzern gemeinsam mit anderen europäischen Bahnen an, das Nachtzugnetz auszubauen, wobei die DB bislang nur Personal stellt. Vergangenes Jahr sind rund 6.500 Züge mit Schlaf- und Liegewagen von Deutschland aus oder quer durch die Republik gerollt, im Schnitt also rund 18 täglich.

Unangefochtener Marktführer in dem Geschäft sind die Österreichischen Bundesbah- nen (ÖBB) mit ihren dunkelblauen Nightjets. Die ÖBB hatten 2016 einige Verbindungen der DB übernommen und 40 Millionen Euro in die Modernisierung des Wagenparks investiert. Die Österreicher bieten derzeit rund 20 Fernverbindungen kreuz und quer durch Europa an. Neu im Programm sind Verbindungen ans Mittelmeer, von München (oder Wien) nach Genua und weiter nach La Spezia.

Außerdem bieten die ÖBB Nachtreisezüge in Kooperation mit Partnerbahnen an. Diese Euro-Night-Züge fahren auch von deutschen Städten aus und derzeit nach Prag oder Budapest, nach Rijeka oder Zagreb. Beim neuen Nightjet verfügen alle Schlagwagenabteile über WC und Dusche Die Konkurrenz schläft nicht. Anfang April hat die Schwedische Staatsbahn SJ den Nachtzug Stockholm–Kopenhagen–Hamburg bis nach Berlin verlängert. Damit bekommt der ebenfalls schwedische Anbieter Snälltåget auf der gleichen Strecke Konkurrenz. Das niederländische Start-up European Sleeper wiederum möchte ab dem 25. Mai zwischen Berlin und Brüssel fahren (über Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen). Während Nachtzüge zum Beispiel von SJ und Snälltåget mit recht betagtem Material Richtung Stockholm rattern, schicken die Österreicher in diesem Jahr die ersten Nightjets der neuesten Generation auf die Reise – mit einem Komfort, der Maßstäbe setzen wird. Gleich 33 Züge haben die Österreicher bei Siemens bestellt. Diese neuen Nachtzüge schaffen bis zu Tempo 230. Alle Abteile im Schlafwagen verfügen über eine eigene Toilette und Dusche. Ein spezieller Multifunktionswaggon bietet Fahrradstellplätze und zusätzlichen Platz fürs Gepäck. Und es soll sogar kostenloses WLAN geben …