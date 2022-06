Vechelde. Auf den ersten Blick sieht der Firmensitz der Atlas Titan so aus wie viele: repräsentatives Bürogebäude, gepflegte Rasenfläche. Auf den zweiten Blick fällt die Dachlandschaft mit mehreren kleinen Schrägdächern auf. Platz für viel Photovoltaik. Mithilfe von Sonne will die Atlas Titan ausreichend Strom erzeugen – und auch dank Windrad, Wärmepumpen, Speicherbatterien und Energiemanagement-Systemen ihren Standort zu 100 Prozent mit selbst erzeugter Energie versorgen. „Alle reden davon“, sagen die beiden Junior-Chefs Hendrik Vollmer (21) und Maximilian Sternitzke (30): „Wir machen es.“

Der Standort könnte für die Region ein Leuchtturmprojekt werden

Atlas Titan in Vechelde vor den Toren Braunschweigs wird vermutlich eines der ersten Unternehmen in Niedersachsen sein, das sich schon bald voll und ganz selbst versorgt – CO2-neutral. Doch der Weg zum eigenen Energieproduzenten ist weit und steinig: „Wenn wir mit den öffentlichen Verwaltungen und den örtlichen Wirtschaftsförderen sprechen, bekommen wir zuerst Zustimmung und im nächsten Moment starke Bedenken zu hören“, sagt Hendrik Vollmer. „Man sagt uns, was alles nicht geht, aber niemand sagt, was überhaupt möglich ist“, ergänzt Maximilian Sternitzke.

Es könnte ein Leuchtturmprojekt für die Region Peine und Braunschweig werden, erzählen die beiden. „Niemand sieht die Chance, stattdessen vielmehr die behördlichen Auflagen“, sagt Vollmer. Dabei gehe es Atlas Titan nicht um Fördermittel, sondern nur um die Genehmigungen. Weil Photovoltaikanlagen die erforderliche Strommenge nicht decken können, um die Wärmepumpen und geplanten 15 E-Autos der Firmenflotte zu betreiben, soll ein Windrad her. Doch ob und wenn ja wie hoch die Windanlage sein darf, darauf wissen die Behörden keine Antwort.

Da stellt sich die Frage: Wie sollen die Ziele der Bundesregierung, den Stromverbrauch bis 2030 zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien zu beziehen, realisiert werden? Wie soll es klappen, das Ausbautempo massiv zu erhöhen?