Der Betrieb in Altena, dessen Ursprung im Jahr 1709 liegt, gehört seit 1990 zur Nedschroef-Gruppe, einem internationalen Unternehmen für Befestigungstechnologie. In Altena werden qualitativ hochwertige Schrauben produziert – bis zu neun Millionen Stück am Tag vor allem für den Automotive-Bereich, aber auch beispielsweise für die Luftfahrt. Dafür braucht man gute Fachkräfte – der Nachwuchs findet sichere Arbeitsplätze. „In den nächsten Jahren werden etliche Mitarbeiter in Rente gehen. Ideal wäre es, wenn sie ihre Tipps und Erfahrungen noch weitergeben könnten“, erklärte Personalleiterin Melanie Kroner.

Ab dem Sommer sollen wieder Praktika möglich sein

Aktuell sucht das Werk in Altena Maschinen- und Anlagenführer, Mechatroniker und Industriekaufleute. Gerade als Maschinen- und Anlagenführer hätten auch Sekundarschüler sehr gute Chancen, betonte Müller. Technisch begeistert sollten sie vor allem sein, Noten und Ergebnisse des Einstellungstests werden individuell bewertet. Ab Sommer sollen wieder – zuletzt wegen Corona ausgefallene – Praktika möglich sein. „Wir sind für alles offen“, betonten die beiden Personalverantwortlichen.