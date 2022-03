Die Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Berufsschulen sollte intensiviert werden, Lehrkräfte sollten viel öfter in die Unternehmen gehen und Praktika besser organisiert sein. Mit diesen und anderen Anregungen im Gepäck besuchten kürzlich acht Azubis des Bremer Industriearmaturen-Herstellers Gestra das Parlament des kleinsten Bundeslandes.

In der Bürgerschaft beobachteten die Nachwuchskräfte eine Plenardebatte und sprachen anschließend intensiv mit den Bürgerschaftsabgeordneten Henrike Müller und Christopher Hupe von den Grünen.

Einladung ins Parlament

Zustande gekommen war das Treffen im Anschluss an die vom Verband Nordmetall organisierte Politiktour „Ausbildung rockt!“. Das Format bringt regelmäßig Azubis und Ausbildungsleitungen mit politischen Akteuren zusammen und ermöglicht Letzteren so intensive Einblicke in die duale Ausbildung.

Von der Veranstaltung bei Gestra waren die Abgeordneten Hupe und Müller so begeistert, dass sie die Azubis mitsamt ihrem Ausbilder Andreas Rohde kurzerhand ins Parlament eingeladen hatten. Die ließen sich dann während der eigens für sie organisierten Diskussionsrunde mit Vertretern der Grünen nicht lang bitten und trugen ihre Vorstellungen und Forderungen vor.

Große Kluft zwischen Theorie und Praxis

So beklagten sie unter anderem, dass Lernstoff und Prüfungsinhalte an Berufsschulen wenig Bezug zur Ausbildung haben. Mit dieser Kritik stehen sie nicht allein da; viele Firmen beanstanden schon lange, dass sie keinen Einblick in die Lerninhalte bekommen und über Abweichungen vom Ausbildungsrahmenplan kaum informiert werden.

Eine weitere Anmerkung bezog sich auf die betrieblichen Hospitationen der Lehrkräfte. Diese müssten aus Sicht der Unternehmen als anerkannte Fortbildungszeiten gelten. Außerdem müssten Lehrkräfte regelmäßig Einblick in den Betriebsalltag erhalten.