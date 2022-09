Baden-Baden. Farben, Lacke, Folien, Waschmittel, Kosmetikprodukte: Sollte kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland strömen, wird es für die Industrie schnell eng. Was die Sache so schwierig macht: In der Chemie ist Erdgas nicht nur Energielieferant, sondern auch ein elementarer Rohstoff.

Derzeit bezieht die chemische Industrie in Deutschland etwa 15 Prozent des hier genutzten Erdgases. Daraus entsteht zum Beispiel Ammoniak, Basis für medizinische Produkte sowie Düngemittel. Oder Acetylen, Ausgangsstoff für Kunststoffe, Lösemittel, Elektrochemikalien oder Textilfasern. Mehr als 90 Prozent der Lieferketten in der verarbeitenden Industrie hängen von der Chemie ab.

Eine Reduzierung der Gasmenge heißt Reduzierung der Produktion

Dass es ohne Erdgas nicht geht, zeigt das Beispiel Aluminium Rheinfelden: „Unsere Produktion steht in direktem Verhältnis mit der Verfügbarkeit von Gas“, so Geschäftsführer Eric Martinet. „Eine Reduzierung der Gasliefermenge beziehungsweise der Gasverfügbarkeit würde eine Reduzierung der Produktion bedeuten – schlussendlich auch Kurzarbeit für unsere Mitarbeiter.“

Diese Entwicklung bestätigt eine Blitzumfrage der Chemieverbände Baden-Württemberg: „Die Unternehmen sind für den Rest des Jahres eher pessimistisch eingestellt“, erklärt Björn Sucher, Hauptgeschäftsführer des Chemie-Arbeitgeberverbands. „Knapp 60 Prozent müssten bei einer Gasmangellage ihre Produktion drosseln. 30 Prozent droht ein Produktionsstopp oder sogar die Verlagerung ins Ausland.“ Die explodierenden Energiekosten seien zudem ein „bedrohlicher Wettbewerbsnachteil“ für die Unternehmen.