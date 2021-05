Die Piller Gruppe

Das Unternehmen. Die Piller Gruppe mit Sitz in Osterode am Harz stellt Systeme für die unterbrechungsfreie Stromversorgung her. Sie beschäftigt weltweit fast 1.000 Mitarbeiter. Ein weiteres Werk gibt es in Bilshausen. Gegründet wurde Piller 1909 vom Ingenieur Anton Piller in Hamburg.

Der Markt. Piller beliefert die globalen Märkte über eigene Vertriebs- und Serviceniederlassungen in Europa, den USA, Australien und Asien.

Die Mutter. Die Piller Gruppe gehört heute zum britischen Ingenieur- und Industriekonzern Langley Holdings.