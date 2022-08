Osterode. Eigentlich hatte Sven Vogt noch viel zu tun an seinem letzten Arbeitstag vor dem Urlaub. Doch für ein Gespräch mit aktiv nahm er sich Zeit. Der Grund ist die Energiekrise. „Offene und ehrliche Kommunikation ist in den kommenden Monaten besonders wichtig“, sagt der Vorsitzende des Arbeitgeberverbands der Deutschen Kautschukindustrie. Vielen Menschen sei der Ernst der Lage nicht bewusst. „Die Gasuhr dreht sich langsam wie immer“, so Vogt. „Doch das dicke Ende kommt erst noch.“

Vogt ist Gesellschafter der KKT Gruppe in Osterode. Sie stellt Gummi-, Silikon- und Kunststoffteile zum großen Teil für die Auto-Industrie her. Auch Atemschutzmasken für Feuerwehrleute gehören dazu. Als Unternehmer erlebt er wie alle anderen Kollegen des Verbands schon seit Monaten riesige Herausforderungen. Selten hat man ihn so besorgt über den Zustand der Wirtschaft gesehen. „Krise ist die neue Normalität“, sagt Vogt. Doch was sich in den kommenden beiden Winterhalbjahren zusammenbraut, habe es besonders in sich: „Wirtschaft und Gesellschaft stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Dicke Schecks wie zur Coronazeit reichen diesmal nicht.“

Ob Gas sparen, Atomkraftwerke laufen lassen, Steuerhilfen: Der Unternehmer rät in der Energiekrise dazu, alle Register zu ziehen. „Kohlekraftwerke werden jetzt wieder angefeuert. Warum nicht schon vor Monaten?“, fragt er sich. Ihn treibt die Frage um, wie Unternehmen und Privathaushalte autarker werden können. Regionale Energiecluster dürften aus seiner Sicht kein Tabu sein. Kommunale Genossenschaften, die sich gemeinsam um die Energieerzeugung kümmern, seien denkbar. Photovoltaik oder Windräder von privaten oder kommunalen Betreibern seien äußerst sinnvoll. „Hierfür müssen die Kommunen von Land und Bund stärker unterstützt werden. Die langen Genehmigungsverfahren sind ein großes Problem.“ Allgemein sei das Tempo einfach zu gering: „Mich erinnert das an die Erfahrungen der beiden Corona-Sommer, wo wir es verpasst haben, uns auf den Herbst und Winter vorzubereiten.“