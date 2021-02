Ein Hobby allerdings, das sich in der Gegend schon herumgesprochen hat. Irgendwann bekam Lüdeke immer öfter Anfragen von Nachbarn und Bekannten, die ein dekoratives Objekt für ihr Eigenheim suchten. Und weil Maik Lüdeke ohnehin ein Faible für alte Zaunpfähle und Fachwerkbalken hat, aus denen sich etwas Schönes machen lässt, entstanden in seiner Werkstatt regelmäßig neue Stücke, die so in keinem Einrichtungshaus zu finden sind.

Seit Jahren bei der Feuerwehr aktiv

Inzwischen gibt es sogar eine eigene Website (holzwerk210.de), auf der Lüdeke seine Objekte präsentiert. Und wer sie vor Ort besichtigen will, bekommt noch einen netten Ausflug aufs Land dazu, denn der Ausstellungsraum befindet sich gleich neben der Werkstatt auf dem elterlichen Anwesen.

Die kreative Arbeit mit Holz ist aber natürlich nicht das Einzige, was Maik Lüdeke in seiner Freizeit macht. Daneben ist er auch noch sportlich aktiv und seit vielen Jahren engagiertes Mitglied der Ortsfeuerwehr Maasen.

Das passt thematisch gut zur Produktpalette seines Arbeitgebers Dräger, für den Lüdeke hauptsächlich im Schulungsbereich tätig ist. Auch bei der Feuerwehr hat er eine Aufgabe mit viel Verantwortung: Er ist Stellvertreter des Ortsbrandmeisters.