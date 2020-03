Persönlicher Bericht über einen Fluchtversuch aus der DDR

An dem Tag besucht sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Holger Knop, einem Experten für Arbeitssicherheit, einen Mitgliedsbetrieb, die R. Sindermann Präzision GmbH. Der Mittelständler hat 55 Mitarbeiter und liefert Gleit- und Wälzlager, Gelenkwellen und Faltenbälge an den Maschinenbau.

Wenige Tage zuvor hatte Hellmigk zusammen mit der Friedrich-Naumann-Stiftung Auszubildende der Betriebe zu einem Vortrag über „Freiheit“ eingeladen. Manfred Casper, Mitbegründer der KIM, berichtete von seinem Fluchtversuch aus der DDR im Jahr 1969. Der damals 18-jährige Baumaschinist wurde an der jugoslawischen Grenze festgenommen, in der Haft von der Stasi verhört, später durch die Bundesregierung freigekauft. Casper schilderte den jungen Leuten, wie das DDR-Regime Häftlinge behandelte.

„Ich war immer gern mit anderen zusammen“

„Puh“, erzählt Hellmigk, „das ging unter die Haut.“ Aber rasch ist sie wieder guter Dinge. Das gehört quasi zu ihrer Jobbeschreibung. Um ein Netzwerk aus 29 Unternehmen zu managen, braucht man Spaß an Begegnungen und Themen. „Ich war immer gern mit anderen zusammen“, erzählt sie. Schon in der Schule als Betreuerin des Ski-Langlauf-Teams und auch später beim Studium der Erziehungswissenschaft an der Technischen Uni Braunschweig.

„Als die Stelle bei KIM ausgeschrieben wurde, hatte ich keine Ahnung von der Branche.“ Auch nicht von den Menschen, mit denen sie nun täglich zu tun bekam. „Es sind fast immer Geschäftsführer oder Abteilungsleiter. Alle sind erfolgreich, selbstbewusst, zielorientiert. Das war anfangs schon anstrengend.“

Mit einem Förderprogramm werden Jugendliche bei der beruflichen Orientierung unterstützt

Seit fast zwei Jahren ist sie im Amt. Wöchentlich besucht sie ein Unternehmen. „Davon lebt das Netzwerk“, sagt sie. „Wir arbeiten zusammen und helfen uns gegenseitig.“ Daneben organisiert sie den Erfahrungsaustausch sowie den Einsatz der Sicherheitsfachkraft der KIM und plant Veranstaltungen.

Hellmigk will mit dem Netzwerk Impulse geben. Beispiel Fachkräftemangel. „Das betrifft alle, die einen mehr, die anderen etwas weniger.“ Hier bietet „FAN“ – das steht für „Fördern, Ausbilden, Nachhalten“ – ein eigenes, neues, zertifiziertes Förderprogramm zur Fachkräfteakquise. Jugendliche und Erwachsene erhalten gezielte Fort- und Weiterbildung für ihre Ausbildung oder Arbeit in KIM-Betrieben. FAN will Bewerber mit Unterstützungsbedarf systematisch fördern. Viele Geflüchtete haben so einen Weg auf eine feste Stelle gefunden, erzählt Hellmigk. „Die Aufgabe bei KIM macht riesig Spaß."