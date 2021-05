Karlsruhe/München. Bald wird eine Vision Wirklichkeit: futuristische Flugobjekte, die wie Insekten durch die Luft schwirren. Pünktlich zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris sollen die ersten Flugtaxis abheben.

Das ist der Plan von Volocopter in Bruchsal bei Karlsruhe, einer jungen Firma, die diese Technik jetzt einsatzbereit macht. „Wir wollen den Traum vom elektrischen Fliegen in den Städten wahr machen“, sagt Florian Reuter, CEO von Volocopter.

Auch Lilium in Weßling bei München arbeitet an einem solchen Fluggerät. Die Firma will in Bayern „ein regionales Luftmobilitätsnetz schaffen, wobei die ersten Flugdienste für 2024 geplant sind“, teilte sie kürzlich mit.

Investoren pumpen Milliarden in wagemutige Firmen der Branche

Flugtaxis sind ein Zukunftsmarkt, in dem sich nach Expertenschätzungen 200 bis 300 Firmen tummeln. Auch die Luftfahrtriesen Airbus und Boeing sowie zahlreiche Autohersteller wie VW sind an dem Thema dran.