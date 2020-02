Virtuell Transportkisten bewegen

Stand: 20.02.2020 von Werner Grosch

Ob Förderbänder, Regale oder Kisten – alles ist hier zu sehen. Allerdings nicht in der Realität, sondern virtuell. Unitechnik liefert komplette Logistiksysteme – und lässt die Kundschaft per VR-Brille in die Zukunft blicken.