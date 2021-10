Neue Chancen durch neue Vorschriften

Just in dieser Zeit eröffnete eine Sicherheitsdebatte in der Schifffahrt und im Offshore-Bereich neue Chancen für das AFZ. In der Regel laufen laut Irmhild Düwel im AFZ wöchentlich fünf Sicherheitslehrgänge mit insgesamt 80 bis 120 Teilnehmern.

Ein Plus der Sicherheitskurse im alten Fischereihafen ist das praxisnahe Training. So erfahren Lehrgangsteilnehmer im Brandschutzzentrum körperlich die beengten Platzverhältnisse auf einem Schiff und lernen, wie dort ein Brand bekämpft werden kann. Und im Hafenbecken bekommen sie ein Gefühl dafür, wie es sich anfühlt, mit einem Rettungsanzug im kalten Wasser zu treiben und trotzdem die Ruhe zu bewahren, bis Rettung in Sicht ist.

Erweiterungsbau mit großem Wasserbecken

Daneben werden verstärkt auch digitale Schulungsinstrumente genutzt. Im Vorfeld von Sicherheitstrainings zum Beispiel können sich Teilnehmer online vorbereiten.

Ein neues Kapitel will das AFZ mit einem geplanten Erweiterungsbau aufschlagen. Dieser soll unter anderem über ein 6 Meter tiefes und 20 Meter langes Wasserbecken verfügen. „Das macht uns unabhängiger von der Witterung und erleichtert die praxisnahe Ausbildung“, sagt Irmhild Düwel. Läuft alles nach Plan, soll der Neubau 2025 in Betrieb gehen.