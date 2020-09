Mittlerweile arbeitet er für die Emder Firma Northern Helicopter, die auf Luftrettung für die Offshore-Branche in Nord- und Ostsee sowie Ambulanzflüge spezialisiert ist. Kochs wichtigstes Arbeitsgerät ist ein EC 155, ein etwa 2.000 PS starker Mehrzweckhubschrauber von Airbus Helicopters, dessen Höchstgeschwindigkeit bei beachtlichen 324 Stundenkilometern liegt.

„Da draußen auf See zählt jede Minute“

Dieses hohe Tempo ist von unschätzbarem Vorteil, wenn es um Einsätze wie den heutigen geht. Denn „da draußen auf See zählt jede Minute“, wie Koch sagt. Und deshalb gibt er mit seinem Team alles, um rechtzeitig vor Ort zu sein – auch wenn er natürlich weiß, dass der heutige Notruf aus der Ostsee kein echter Alarm, sondern der Auftakt zu einer aufwendig inszenierten Übung war.

Das Drehbuch dazu stammt maßgeblich aus der Feder von Volker Seibert, Gründer und Chef von ISC Training & Assembly. Das Rostocker Unternehmen bildet seit 2008 Fachkräfte in den Bereichen Arbeitssicherheit und Notfallmedizin aus und zählt zu den wichtigsten Trainingsanbietern für die Offshore-Industrie.

Umfangreiches Szenario

An diesem Tag agiert ISC jedoch nicht allein, sondern gemeinsam mit zahlreichen Partnern. Und die Zusammenarbeit klappt tadellos, kurz nach dem Notruf der „Krebs Helios“ ist das Schiff bereits von einer kleinen Armada eingekreist: Der Rettungskreuzer „Theo Fischer“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist dabei, das Feuerlöschschiff „Albert Wegener“ der Rostocker Berufsfeuerwehr und mehrere Begleitschiffe, darunter die „Jan Maat“.

Trotz Hightech an Bord gibt es immer wieder Notfälle auf Nord- und Ostsee

Die Hauptrolle spielt allerdings der Hubschrauber, der bei solchen Einsätzen immer mit fünf Personen besetzt ist. Einer von ihnen ist Notarzt Rolf Engelmann, der 2012 seinen ersten Rettungsflug absolvierte und seitdem regelmäßig teilnimmt. Heute wartet auf ihn eine ganze Menge Arbeit, denn Volker Seibert und seine Partner haben sich ein umfangreiches Szenario ausgedacht.

Die Wassertemperatur liegt bei 16 Grad Celsius

Und so muss Engelmann sich zunächst um die zwei Männer kümmern, die neben der „Krebs Helios“ in der 16 Grad kalten Ostsee treiben. Die ist heute ziemlich kabbelig, anders als gedacht, und das macht die Sache nicht einfacher. Die Wellen sind zeitweilig so hoch, dass man schon genau hinschauen muss, um die beiden zu entdecken. Daher zündet einer der zwei eine Leuchtfackel und weist damit dem Hubschrauber den Weg.

Wenige Minuten später hat Pilot Koch ihn ausgemacht und schwebt 15 Meter über den Männern. Jetzt schlägt die Stunde des Notarztes: Er lässt sich zügig per Winde abseilen, hakt den ersten Schiffbrüchigen ein und gibt den Kollegen über ihm mit der Hand ein Zeichen, um wieder hochgehievt zu werden.

Der Helikopter wiegt rund 5 Tonnen

Manöver dieser Art sind selbst für erfahrene Piloten wie Roland Koch immer wieder eine Herausforderung. Von seinem Sitz aus kann er den Bereich unter dem Helikopter nicht sehen, daher ist er komplett auf die Kommandos seiner Kollegen angewiesen.

Aber Koch macht so was nicht zum ersten Mal, das wird schnell klar. Er hält das fünf Tonnen schwere Fluggerät ruhig in der Luft und setzt die hochgezogenen Personen routiniert auf dem Deck des Rettungskreuzers „Theo Fischer“ ab. Nach gut einer Stunde sind die Besatzungsmitglieder in Sicherheit, und Koch fliegt noch einige Manöver, ehe es zurück zur Heimatbasis Güttin auf Rügen geht.

Die unruhige Ostsee macht Probleme

Auf der „Jan Maat“ wird unterdessen das erste echte „Opfer“ des Tages versorgt. Die unruhige See hat ihren Tribut gefordert und einem Mitarbeiter der neuen ISC-Tochterfirma in Österreich so zugesetzt, dass er sich sturzbachartig übergeben muss.

Dreimal noch rennt er zum Heck des Schiffes, dann hängt er kraftlos über der Reling und wartet resigniert auf das Ende der Veranstaltung. „Der arme Kerl“, murmelt einer der Mitfahrer, „das dürfte wohl sein erster und letzter Ausflug auf die Ostsee gewesen sein.“