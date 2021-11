Lindlar. „Betriebskita, Fitnessstudio, flexible Arbeitszeiten – solche sozialen Errungenschaften mussten erst mal zurückstehen: Es ging nur noch darum, Ansteckungen zu vermeiden.“ So erinnert sich Lars Niemczewski an die Tage, als Corona im März 2020 sein Unternehmen in Lindlar erreichte. Er ist Kommunikationschef bei der Edelstahlgießerei Schmidt + Clemens. Der Weltmarktführer bei Rohrsystemen für die Petrochemie hat rund 1.100 Mitarbeiter, 600 von ihnen am Stammsitz im Bergischen Land.

Ein positiv getesteter Urlaubsrückkehrer sorgte damals dafür, dass die Personalabteilung umgehend geschlossen wurde. Niemczewski ist sich sicher, dass diese frühe Konfrontation mit dem Virus das Beste war, was passieren konnte: „Wir waren sofort wachgerüttelt!“

Kopfhörer, Monitore, Mikros – all das war plötzlich gefragt. Dringend!

Gleich tauchten die praktischen Fragen auf. Etwa: Mit welcher Software macht man Videokonferenzen? Ein Corona-Arbeitskreis übernahm die Koordination, schnelles Handeln war angesagt. „Kopfhörer, Monitore, Mikros: Wir bekamen zum Glück noch die Technik, bevor 14 Tage später die Regale leer waren“, so Niemczewski. „Homeoffice in so großem Umfang kannten wir nicht, jetzt brauchten wir schnell individuelle Lösungen.“

Kontakte möglichst zu vermeiden, war nun Gebot der Stunde. Und das in einem Familienunternehmen, in dem auf das Miteinander großen Wert gelegt wird.

Also keine Schichtübergabe mehr, Einbahnstraßen-Regelungen etwa auf dem Weg zur Umkleide, Einschränkungen bei Meetings. Ein Arbeitsleben mit Schutzmasken, Desinfektionsmitteln und offenen Fenstern. Für manche gab es wenig zu tun, zeitweise war Kurzarbeit in einzelnen Abteilungen nötig.