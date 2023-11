Waldkraiburg. Lithium, Nickel und Mangan: Rohstoffe wie diese werden in vielen Batterien gebraucht. Insbesondere für Elektrofahrzeuge steigt der Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien zunehmend an – und damit auch die Notwendigkeit von Recycling und Wiederaufbereitung alter Batterien.

Aber zunächst muss man diese Rohstoffe erst mal gewinnen! Eine große Hilfe dabei sind Pumpen der Firma Netzsch Pumpen & Systeme im oberbayerischen Waldkraiburg. Deren Aggregate kommen darüber hinaus auch bei vielen weiteren Schritten in der Batterie-Herstellung zum Einsatz.

„Unsere speziell für den Bereich Batterie entwickelten und optimierten Pumpen ermöglichen eine schonende Förderung unter Einhaltung strengster Sicherheits- und Umweltvorschriften“, sagt Roger Willis, Geschäftsfeldmanager Chemie & Papier bei Netzsch. Die Firma hat jahrzehntelange Erfahrungen mit der benötigten Technik.

Während der Rohstoffgewinnung werden Pumpen gebraucht, um zähflüssige Medien wie zum Beispiel Lithiumschlamm zu transportieren. Je nach Beschaffenheit des zu transportierenden Materials gibt es zahlreiche verschiedene Modelle.