Harald Grüne sprüht vor Ideen. Am Whiteboard zeichnet er Kreise, zeigt Schnittmengen und unterstreicht Botschaften. „Wir müssen die digitalen Möglichkeiten nutzen, wann immer es sinnvoll ist“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Robot Food Technologies Germany mit Sitz in Wietze nahe Celle. Das gilt auch für die Suche nach Auszubildenden. Zeitungsanzeigen bringen nichts, so Grüne. „Schüler wollen schnell und direkt, vor allem aber authentisch und emotional angesprochen werden.“

Sie bewegen sich vor allem auf Social Media, und dort dreht sich heute fast alles um Bewegtbilder: kurze Videos, die vor allem glaubwürdig sein müssen. Deshalb lässt Grüne in seinem 70-Mitarbeiter-Betrieb immer diejenigen vor die Kamera, die auf Augenhöhe mit der Zielgruppe sind. „Unsere Auszubildenden stellen sich und unsere Arbeitsumgebung vor. Sie gehen durch die Produktion oder zeigen die Büros in der Verwaltung.“

Fachkräfte und Azubis: Für Empfehlungen gibt es eine Prämie

Hochprofessionell müssen die Aufnahmen nicht sein. Der Sympathiefaktor sei viel wichtiger. „Bewerber spüren innerhalb von Sekunden, ob sie das Unternehmen cool finden.“ Dann entscheiden sie: „‚Will ich Teil des Teams werden?‛ Die Chemie muss stimmen, schließlich verbringen die jungen Leute mehr Zeit am Arbeitsplatz als mit ihren Freunden.“

Denn die Zeiten haben sich geändert. „Nicht die Schüler bewerben sich bei uns, sondern wir bewerben uns um die Schüler.“ Für Robot Food Technologies heißt das: Wann immer sich die Chance bietet, versucht das Unternehmen, in Kontakt mit jungen Leuten zu kommen – in der Schule, im Sportverein oder bei Ausbildungsmessen. „Ich belohne unsere Azubis und Mitarbeiter auch gern mal mit 500 Euro, wenn sie uns einen neuen Auszubildenden weiterempfehlen – für Facharbeiter und höhere Qualifikationen sind es dann schon 1.000 Euro.“