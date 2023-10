Sollte dabei eine Laterne oder ein Poller der Tür im Weg sein, erkennen dies Sensoren, und die Tür stoppt. Einen Einklemmschutz fürs Schließen gibt es neben dem Kollisionsschutz fürs Öffnen ebenso. Und wofür der Servoantrieb der Tür zusätzlich sorgt: Einmal geöffnet, bleibt eine Tür immer in ihrer Position und fällt auch nicht von selbst ins Schloss zurück – selbst an einem steilen Berg.

Brose nutzt Kompetenzen auch bei E-Bikes und E-Rollern

Im Innenraum des Wagens steht dann für Brose neben dem Komfort für die Insassen die Flexibilität im Mittelpunkt. Je nach Bedarf verschieben sich die elektronisch gesteuerten Sitze, Bildschirme und Ablagen in aufeinander abgestimmte Positionen. Die Rückbank verwandelt sich auf Wunsch in zwei einzelne Liegesitze oder wird platzsparend verschoben, um eine maximale Ladefläche zu schaffen.

All diese Optionen kann Brose als Systemanbieter in komplexen oder preisgünstigeren Ausführungen aus einer Hand liefern und sich dadurch von reinen Herstellern von Komponenten abheben. Automobilhersteller, insbesondere auch neue und aufstrebende Firmen, kommen so auch schneller an ihre gewünschte Technik. Voraussetzung dafür ist neben der aufgebauten Software-Kompetenz bei Brose auch die jahrelange Erfahrung mit elektrischen Antrieben.

Die Fähigkeiten und das Wissen aus der Entwicklung und Fertigung von elektrischen Antrieben für die Automobil-Industrie überträgt Brose übrigens auch auf den Bereich der Mikromobilität. „Bereits seit 2014 fertigen wir in Berlin E-Bike-Antriebe, im vergangenen Jahr startete in Indien die Produktion von E-Roller-Antrieben für den boomenden Markt vor Ort“, sagt Johannes Schulz. Brose fertigt Motoren, Steuergeräte und Leistungselektroniken für das indische Unternehmen Hero, einen der größten Zweiradproduzenten der Welt.