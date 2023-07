Soltau/Hannover. Mit grünem Wasserstoff eine Gießerei betreiben? Das könnte demnächst Realität werden beim Familienbetrieb G. A. Röders in Soltau. „Meist stehen beim Thema grüner Wasserstoff Konzerne im Fokus“, sagt Bodo Litfin, Projektmanager des Familienbetriebs. „Viel zu selten die mittelständische Industrie.“ Doch die steigenden Energiekosten spürt auch G. A. Röders. Und forschte früh an der Umstellung auf neue Technologien. So könnte der wohl erste mit Wasserstoff betriebene Tiegelschmelzofen für Aluminium demnächst in der Lüneburger Heide stehen. Könnte – denn noch sind einige Probleme zu lösen, um die Technologie alltagstauglich zu machen.

Aufgaben der Transformationsagentur sind Analyse, Beratung und Vernetzung

Die Gießerei G. A. Röders ist sicher besonders innovativ. Aber sie ist kein Einzelfall: Viele Unternehmen probieren gerade neue Wege aus. Deutschlands Wirtschaft steckt mitten in der Transformation. Der Wandel trifft vor allem die Automobilzulieferer hart: Hier machen Dekarbonisierung und Verkehrswende einen Transformationsprozess nötig, der einem Strukturbruch gleichkommt.

Um die Betriebe dabei bestmöglich begleiten und beraten zu können, haben die Sozialpartner NiedersachsenMetall und IG Metall gemeinsam mit der Demografieagentur 2022 die Transformationsagentur Niedersachsen gegründet. Kürzlich fand das erste Netzwerk-Event in Hannover statt. Dort diskutierten Arbeitgeber und Beschäftigte darüber, wie sich Abläufe und Produkte im betrieblichen Alltag verändern lassen.