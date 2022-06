An jeder Anlage arbeitet ein Team von drei, vier Leuten. „Mal richtet man die Anlage ein, mal stellt man die Maße ein, mal bedient man das Steuerpult. Jeder muss sich dabei auf jeden verlassen können“, erklärt der Azubi. „Dabei vergeht die Zeit so schnell. Und am Ende ist etwas Gutes entstanden.“ Im Team arbeiten, sich für andere einsetzen – das ist Güngörs Ding. Am Cuno-Berufskolleg ist er Schülersprecher und hat erste Aktionen organisiert, nicht nur für die Schule: einen Besuch im Seniorenheim, eine Spendenaktion und einen Bowling-Kindernachmittag für Flüchtlinge aus der Ukraine. „Es ist nicht immer einfach, andere zu motivieren“, sagt er, möchte aber in den kommenden Jahren etwas bewegen. Er knüpft an einen erfolgreichen Vorgänger an – auch der war Waelzholz-Azubi.

Hagener Firma Waelzholz unterstützt das soziale Engagement

Das Unternehmen schätzt das soziale Engagement. „Wir unterstützen das sehr“, sagt Ausbildungsleiter Marco Luciani. Das ist bei der Einstellung ein Faktor. „Es muss passen. Wir brauchen auch keine theoretischen Überflieger, sondern Leute, die Spaß an der Arbeit haben. Alles andere kann man bei Bedarf mit Nachhilfe ausgleichen.“

In der Regel werden alle Azubis übernommen: „Eine Ausbildung über die dreieinhalb Jahre kostet 100.000 Euro. Das ist ein großer Wert.“ Und eine Investition in die Zukunft. Auch in die von Adnan Güngör.