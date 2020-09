Bis Anfang 2021 ist der Einstieg noch möglich

So plant das Landeswirtschaftsministerium einen Modellversuch: Betriebe, die im Herbst kurzarbeiten müssen, sollen auch noch Anfang 2021 ins neue Ausbildungsjahr einsteigen dürfen. Kammern und Berufsschulen würden sich flexibel darauf einstellen, heißt es.

Das neue Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ fördert die Ausbildung in kleineren Unternehmen mit Geldprämien – zum Beispiel 2.000 Euro pro Ausbildungsvertrag. Dass das Programm nur für Betriebe mit höchstens 249 Beschäftigten gilt, wird von Südwestmetall kritisiert: „Auch ausbildende Betriebe mit mehr als 250 Mitarbeitern sollten gefördert werden“, erklärt der Verbandsvorsitzende Stefan Wolf.

Trotz der Krise wird der Nachwuchsbedarf insgesamt hoch bleiben, dürfte sich aber etwas verschieben – von den klassischen Industrieberufen in Richtung Industrie 4.0. Und vor allem im ländlichen Raum stehen oft mehr Plätze als Bewerber zur Verfügung.

Ausbildung auch mal im Homeoffice

Schon deshalb ist wichtig, dass Jugendliche früh erleben, was man mit Technik so alles machen kann: „Wenn Praktikanten bei uns einen kleinen Roboter bauen, sind sie begeistert – und bewerben sich später“, berichtet Herbert Mattes, Ausbildungsleiter beim Maschinenbauer Chiron in Tuttlingen. Dort haben Personaler und Ausbilder organisatorisch enorm viel gestemmt, damit die Ausbildung in der Krise nicht ins Stocken gerät.

Die Azubis waren im Wechsel zu je einem Drittel im Homeoffice, in der Lehrwerkstatt und im Betrieb. Außerdem wurden Schulungen vorgezogen. Hilfreich im Lockdown war, dass die Auszubildenden gut ausgerüstet sind: Alle haben ein Tablet und Zugang zur firmeneigenen Online-Lernplattform, das digitale Berichtsheft ist Standard. Chiron hat 2020 genauso viele Azubis wie in „normalen“ Jahren. Und das soll auch 2021 so bleiben – künftig aber „mit mehr Gewicht auf Elektrotechnik und IT“, so Mattes.

Mehr Azubis trotz Krise: Firmen planen langfristig

Beim Maschinenhersteller Arburg in Loßburg heißt es sogar: „Trotz Krise planen wir für 2021 noch mehr Ausbildungsplätze.“ Die Infotage für die Nachwuchswerbung im Juli standen natürlich im Zeichen des Hygienekonzepts, statt in großen Klassen kamen angemeldete Besucher einzeln oder in Kleingruppen. „Die Stimmung war ausgezeichnet, und wir konnten sehr viele sehr gute Gespräche führen“, sagt Ausbildungsleiter Michael Vieth.

Bei Woerner in Wertheim tritt 2020 ein Azubi mehr an als sonst: Dazugekommen ist ein Mechatroniker. Denn Elektronik wird für den Hersteller von Schmiersystemen immer wichtiger. Die Ausbildungsquote soll gehalten werden. Zwar sind die Ausbildungsmessen dieses Jahr ausgefallen, aber: „Seinen Ruf als guter Ausbilder und Arbeitgeber erwirbt man sich langfristig“, betont Personalleiterin Nicole Fabig. Zum Beispiel als Partner bei „Technolino“, einem Projekt für Kindergartenkinder. Angepasst wurde auch die „Aktivwoche“ für die Neuen: Dieses Jahr gab es nur Outdoor-Aktivitäten, die Vorträge wurden in die Kantine verlegt – mit ausreichend Platz zum Abstandhalten.