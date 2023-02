Doch was war wirklich der Grund für diesen beeindruckenden beruflichen Aufstieg? „Sich immer einbringen, neue Aufgaben und Verantwortung übernehmen, ständig dazulernen“, sagt Frazier. Von seinen Chefs sei er dabei immer sehr gefördert und ermutigt worden. „Ich bin von Natur aus jemand, der viel hinterfragt und verbessern möchte“, erzählt er. „Das ist für manche Vorgesetzte bestimmt auch oft nervig, wurde bei mir aber wohl grundsätzlich geschätzt.“

Dabei gab es für den Logistiker auch herbe Rückschläge. So investierte er zweieinhalb Jahre lang nach Feierabend und am Wochenende sehr viel Zeit in seine Weiterbildung zum technischen Fachwirt – nur um den Abschluss dann am Ende, wegen einer verpatzten Prüfung, nicht zu schaffen. „Die Zeit war hart, aber gelernt habe ich trotzdem sehr viel, nicht nur fachlich“, sagt er heute im Rückblick.

Die Erfahrung aus der Anfangszeit hilft heute im Alltag weiter

Scheitern hin oder her, beruflich ging es dann trotzdem voran: Seit 2021 ist Frazier Leiter der operativen Logistik bei der Firmentochter „Fränkische Industrial Pipes“. Dort führt er ein 30-köpfiges Team, das sowohl den Materialfluss für die Produktion sicherstellt als auch den Warenein- und -ausgang zu organisieren hat.

Frazier musste sich erst daran gewöhnen, dass er nun nicht nur in fachlicher Hinsicht stärker gefragt ist, sondern auch deutlich mehr Personalverantwortung bei ihm liegt – und er nun viel häufiger und intensiver mit Menschen umgehen muss. „Als überzeugter Teamplayer habe ich da aber vermutlich instinktiv vieles richtig gemacht“, erzählt der langjährige Fußballer. Trotzdem habe es ihm sehr geholfen, auch in diesen Fragen Weiterbildungen und Seminare besuchen zu können. „Menschenführung wird oft unterschätzt, ist aber extrem wichtig“, findet er.

Nicht nur deshalb hilft es Frazier heute enorm weiter, dass er in der Logistik verschiedene Aufgaben und Prozesse von Grund auf kennengelernt und mit vielen Kollegen schon eng zusammengearbeitet hat. „Teilweise habe ich heute Menschen in meinem Team, die mich vor ein paar Jahren noch angelernt haben.“

Frazier hat einen engen Draht zu seinen Mitarbeitern und will diesen auch weiter pflegen. „Ich versuche, ihre Erfahrungen möglichst stark in Entscheidungen einzubeziehen.“ Er wisse aus eigener Erfahrung, dass sie oft viel näher am operativen Geschäft dran seien – und so wertvolle Tipps geben können. „Ich versuche einfach, als Chef so zu agieren, wie ich es mir früher von meinen Vorgesetzten immer gewünscht habe.“