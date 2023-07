Neckarsulm. Es ist eine XXXL-Party – mit großer Bühne, zig verschiedenen Foodtrucks und Erlebnisangeboten. Und auch in den Produktionshallen herrscht dichtes Gedränge. Auf diesen Tag haben die Neckarsulmer und Heilbronner Audi-Mitarbeiter lange hingefiebert – jetzt, am Familientag, zeigen sie stolz ihren Kindern, Verwandten und Freunden, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles machen!

Empfohlener externer Inhalt: YouTube Dieser Artikel wird an dieser Stelle durch einen externen Inhalt von YouTube bereichert, den unsere Redaktion ausgewählt hat. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Ihre Einwilligung. Natürlich können Sie das Element eigenhändig wieder deaktivieren oder Ihre Cookies löschen. Jetzt aktivieren Ihre personenbezogenen Daten werden beim Aktivieren des folgenden Inhalts verarbeitet. Mit Ihrem Klick stimmen Sie dieser Datenverarbeitung zu. Mehr Informationen über die Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr als 1.600 Kollegen haben das Mega-Fest organisiert aktiv darf auch mitfeiern. Und trifft Markus Schlaeger, den Projektleiter des Familientags. Im normalen Arbeitsalltag ist er hier für die regionale Zusammenarbeit verantwortlich. „Die Vorbereitungen laufen seit fast einem Jahr“, erzählt Schlaeger, „das Programm haben mehr als 1.600 Mitarbeitende auf die Beine gestellt.“ Weil jeder Beschäftigte bis zu drei Gäste mitbringen durfte, kommt eine riesige Menschenmenge zusammen: Auf dem Gelände in Neckarsulm und im nahe gelegenen Werk Böllinger Höfe (Heilbronn) tummeln sich an diesem heißen Tag rund 40.000 Besucher!