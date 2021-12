Regelungen für Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld führten dazu, dass viele Menschen ihre Jobs behalten konnten

Ein ähnliches Phänomen hatte der Schuldneratlas schon während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 festgestellt. Und genau wie damals ist vor allem eines jetzt entscheidend dafür gewesen, dass trotz Wirtschaftskrise nicht viel mehr Menschen zahlungsunfähig wurden: die immensen Stützungs- und Hilfsmaßnahmen unseres Sozialstaats.

Dazu zählen vor allem die großzügig ausgeweiteten Regelungen für die Kurzarbeit und das Kurzarbeitergeld. Sie sorgen dafür, dass Firmen trotz Finanzschwierigkeiten ihre Mitarbeiter an Bord halten können. Die Corona-Hilfen für Selbstständige sind ebenfalls sehr wichtig, wie auch spezielle Hilfen für einkommensschwache Familien.

Und so ist die Überschuldung 2021 zurückgegangen – deutschlandweit, sowohl in West wie auch in Ost und in allen Altersgruppen.

Was allerdings auch klar ist: Wenn die Wirtschaft zu lange braucht, um wieder so richtig in Schwung zu kommen, dann wird die Zahl der Überschuldeten leider wieder steigen.