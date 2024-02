Kitzingen. Offen sein für Veränderungen, Fokussieren auf das Wesentliche, projektbezogen hierarchie- und bereichsübergreifend an einem Strang ziehen – all das gehört heute zu einer modernen und agilen Arbeitsweise in Unternehmen. Auch der Nürnberger Automobilzulieferer Leoni hat sich zum Ziel gesetzt, mit dieser Unternehmensphilosophie die anstehenden Transformationen im Unternehmen anzugehen.

Die Bordnetze werden immer größer – das ist ein Problem

Insbesondere auf die Bordnetz-Sparte von Leoni im fränkischen Kitzingen kommt in den kommenden Jahren viel an Veränderung zu. Schon heute besteht ein Bordnetz aus mehr als 100 Steuergeräten und 1.000 Einzelleitungen. Und der Trend zur Vernetzung und zum autonomen Fahren wird zu noch mehr Kabeln und Elektronik im Auto führen, schätzen Experten. Das wäre dann kaum noch zu handeln.

Daher ist ganz neues Denken nötig! Die Entwicklung geht dabei klar in Richtung einer sogenannten zonalen Architektur. Das Ziel sind verschiedene kleine Teilkabelsätze, die parallel und unabhängig voneinander arbeiten. Die Vorteile: Kabelsätze für einzelne Zonen sind handlicher und damit in der Fertigung einfacher, sie sind breiter einzusetzen und in steigendem Maße zu automatisieren.